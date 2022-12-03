Астронавты NASA в субботу выйдут в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в субботу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ для модернизации системы энергоснабжения, сообщает NASA.

Астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио должны будут смонтировать на четвертом сегменте фермы МКС пару новых более мощных солнечных панелей IROSA, которые в воскресенье на станцию доставил грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Выход планируется начать в 07:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве). Он продлится около семи часов.

Первая пара панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.