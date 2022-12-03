Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах иранцев

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Баку направил Тегерану ноту в связи с информацией о незаконном проникновении граждан Ирана на территорию Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы, сообщили в субботу в МИД Азербайджана.

"Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Ирана на нашу территорию, то для прояснения ситуации в посольство Ирана в Азербайджане была направлена соответствующая нота", - заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Баку ждут ответа иранской стороны.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что 14 граждан Ирана незаконно проникли в Карабах. В Баку подозревают этих граждан в антиазербайджанской деятельности.