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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах иранцев

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Баку направил Тегерану ноту в связи с информацией о незаконном проникновении граждан Ирана на территорию Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы, сообщили в субботу в МИД Азербайджана.

"Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Ирана на нашу территорию, то для прояснения ситуации в посольство Ирана в Азербайджане была направлена соответствующая нота", - заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Баку ждут ответа иранской стороны.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что 14 граждан Ирана незаконно проникли в Карабах. В Баку подозревают этих граждан в антиазербайджанской деятельности.

Азербайджан Иран
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