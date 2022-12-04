Посольство Украины в Астане получило письмо с угрозой взрыва

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская полиция ищет авторов письма о якобы заложенном взрывном устройстве в здании посольства Украины в Астане, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"1 декабря в 17:50 в полицию обратился консул посольства Украины и сообщил, что на их электронную почту в 15:08 пришло письмо о минировании здания. Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции района Есиль", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье.

"На место происшествия прибыли специальные службы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята", - отмечается в информации.

В настоящее время полиция разыскивает причастных лиц, добавили в ведомстве.