Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с сионистской разведывательной службой", - приводит телеканал выдержку из сообщения, размещенного на портале, который работает под эгидой министерства юстиции Ирана.

Еще трое фигурантов получили сроки от пяти до десяти лет тюремного заключения. Их обвинили в подрыве национальной безопасности Ирана, соучастии в похищениях, незаконном владении оружием, организации диверсий на ядерных объектах Ирана, а также в убийствах, в том числе и иранских ученых.

Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Глава МИД Финляндии объяснил заявку на вступление в НАТО "ядерной риторикой" России

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель

Совет ЕС принял решение по "потолку" цен на российскую нефть

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });