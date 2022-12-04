Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с сионистской разведывательной службой", - приводит телеканал выдержку из сообщения, размещенного на портале, который работает под эгидой министерства юстиции Ирана.

Еще трое фигурантов получили сроки от пяти до десяти лет тюремного заключения. Их обвинили в подрыве национальной безопасности Ирана, соучастии в похищениях, незаконном владении оружием, организации диверсий на ядерных объектах Ирана, а также в убийствах, в том числе и иранских ученых.