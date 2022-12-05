PepsiCo планирует продавать 20% напитков в перерабатываемой упаковке к 2030 г.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, планирует удвоить долю напитков, продаваемых в перерабатываемой упаковке, до 20% к 2030 году против 10% сейчас, говорится в сообщении компании.

Повторное использование тары является частью стратегии компании по сокращению содержания первичного пластика в упаковке до 50% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.

Акции PepsiCo дешевеют на 0,1% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 6,9%, до $255,8 млрд, тогда как S&P 500 за этот период потерял 14,6%.