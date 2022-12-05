Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

PepsiCo планирует продавать 20% напитков в перерабатываемой упаковке к 2030 г.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, планирует удвоить долю напитков, продаваемых в перерабатываемой упаковке, до 20% к 2030 году против 10% сейчас, говорится в сообщении компании.

Повторное использование тары является частью стратегии компании по сокращению содержания первичного пластика в упаковке до 50% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2040 году.

Акции PepsiCo дешевеют на 0,1% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 6,9%, до $255,8 млрд, тогда как S&P 500 за этот период потерял 14,6%.

PepsiCo США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Аналитики предсказали британской экономике спад в 2023 году и десятилетие слабого роста

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 декабря

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });