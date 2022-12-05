"Укрэнерго" анонсировала аварийные отключения в регионах Украины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Украинская компания НЭК "Укрэнерго" анонсировала применение аварийных отключений электроэнергии в регионах из-за временного снижения мощности генерации.

"Часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита э/э в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением ресурса во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", - цитируют украинские СМИ сообщение компании в соцсетях.

Отмечается, что первоначально электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

В НЭК отметили, что пока ситуация сложная, но контролируемая, подчеркнув, что энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы.

В понедельник операторы предупредили об аварийных отключениях в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Ровненской, Ивано-Франковской областях. Обесточенными остаются Одесса и Одесский район, Житомир, Сумская область, аварийные отключения электроэнергии применены также в Полтавской, Запорожской, Закарпатской областях. СМИ сообщают об этом со ссылкой на региональные облэнерго.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины сохранила целостность.

"Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий", - сообщил премьер Украины в соцсетях.