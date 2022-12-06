США и ЕС обсуждают новые тарифы на китайскую сталь и алюминий

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США и Европейский союз рассматривают введение новых тарифов на китайскую сталь и алюминий в рамках борьбы с выбросами углекислого газа и глобальным избытком производственных мощностей, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, новая рамочная программа, основанная на соответствующем соглашении между США и ЕС, заключенном в прошлом году, в основном направлена на Китай, крупнейший в мире источник выбросов углерода и производителя стали и алюминия, а также на другие крупные страны, загрязняющие окружающую среду.

Отмечается, что идея, возникшая в администрации президента США Джо Байдена, все еще находится на начальной стадии.

Неясно, какие юридические полномочия администрация США будет использовать для введения новых тарифов.

Один из собеседников агентства сообщил, что вопрос все еще прорабатывается внутри команды и на переговорах с ЕС, а также с представителями промышленности и Конгрессом.

Белый дом также ведет переговоры с законодателями о возможном создании новой структуры для решения проблемы выбросов углерода и избытком производственных мощностей.

Агентство предполагает, что планы США и ЕС, вероятно, углубят разногласия между Пекином и Вашингтоном.