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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

AT&T выплатит $6,25 млн по делу о раскрытии непубличной информации аналитикам

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. договорилась о выплате $6,25 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая пришла к выводу, что компания раскрывала аналитикам непубличную информацию, влиявшую на их прогнозы.

Это крупнейший штраф, назначенный в соответствии с нормативным актом Regulation FD, сообщила SEC.

Правила FD, принятые SEC в августе 2000 года, в частности, запрещают компаниям сообщать аналитикам какую-либо информацию, которая не раскрывается и для всех других участников рынка. До этого крупные институциональные инвесторы часто получали существенную информацию эмитентов раньше других.

Кроме того, регулятор обязал трех менеджеров AT&T выплатить по $25 тысяч.

Как говорилось в жалобе SEC, поданной в окружной суд Манхэттена, менеджеры AT&T из отдела по связям с инвесторами в 2016 году выяснили, что квартальная выручка компании не оправдает ожиданий аналитиков на фоне более существенного, чем ожидалось, падения продаж смартфонов. При этом показатель оказался бы слабее прогнозов третий квартал подряд, и, чтобы этого избежать, сотрудники AT&T обзвонили аналитиков из около 20 компаний.

В ходе этих телефонных звонков менеджеры AT&T, как предполагает SEC, раскрыли внутренние данные компании о продажах смартфонов и их влиянии на показатель выручки, несмотря на то, что в соответствии с правилами компании, эта информация считалась "существенной" для инвесторов AT&T. В результате аналитики существенно ухудшили прогнозы выручки компании, что позволило ей 26 апреля 2016 года в отчете сообщить, что ее квартальные результаты лучше прогнозов.

AT&T США SEC Манхэттен
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