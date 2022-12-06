Продажи NFT в ноябре стали минимальными в 2022 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем продаж невзаимозаменяемых токенов - NFT - в ноябре оказался на минимальном уровне в текущем году, согласно исследованию игровой платформы NFT Balthazar.

Так, продажи пяти крупнейших маркетплейсов NFT, включая OpenSea, Magic Eden, X2Y2, LooksRare и Solanart NFT, в прошлом месяце сократились более чем на $100 млн, или на 20% по сравнению с октябрем.

При этом отрицательную динамику показателя зафиксировали четыре маркетплейса из пяти. Реализация цифрового актива выросла только у Magic Eden - до $94,4 млн - с $58,66 млн в октябре.

Сильнее всех платформ продажи упали у Solanart – на 93%, до $410 тыс. На наиболее популярной платформе – OpenSea – показатель уменьшился на 30%.

Balthazar анализировал работу этих маркетплейсов, основываясь на данных DappRadar.

Продажи NFT достигали пиков в конце 2021 и начале 2022 года. Тогда рынок оценивался экспертами примерно в $40 млрд. Однако позднее в 2022 году продажи начали падать на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.