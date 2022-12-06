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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

США планируют осуществить испытательный пуск ракеты в Тихом океане

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовятся осуществить 22 декабря в Тихом океане испытательный пуск ракеты, следует из американского навигационного предупреждения для мореплавателей в зоне NAVAREA XII.

Пуск предполагается в направлении Гавайских островов из района ракетного полигона Поинт-Мугу, расположенного вблизи южного побережья штата Калифорния.

На этот период закрываются три района к западу от побережья Калифорнии в зонах пуска и падения ступеней ракеты.

Эти районы объявлены "опасными" для мореплавателей на период проведения испытания.

США Тихий океан
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