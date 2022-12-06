Fitch снизило прогноз цен на газ на 2022-2023 гг.
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило краткосрочную оценку стоимости природного газа в Европе и США.
Это отражает сокращение спроса на газ в Европе, главным образом, из-за снижения промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы.
"Наши предположения в отношении цен на нефть остаются неизменными: мы по-прежнему ожидаем их снижения из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе", - сообщается в отчете агентства.
При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе ослабление геополитического давления приведет к дальнейшему уменьшению стоимости нефти.
"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году в Европейский союз не будет поступать российский газ. Европа будет больше зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей", - отмечают аналитики Fitch.
Тем не менее, теплая погода, снижение спроса в Европе и продолжающиеся объемные поставки СПГ в Европу привели к снижению спотовых цен по сравнению с их пиковыми значениями, несмотря на умеренный рост с началом зимы. Уровни использования газовых хранилищ в ЕС в настоящее время высоки и составляют 90-95%, что выше ожиданий агентства. Это должно помочь ослаблению давления на рынок в 2023 году.
"В связи с этим мы снизили наши краткосрочные предположения относительно европейских цен на газ, хотя они останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными", - говорится в сообщении.
Снижение прогноза цен на газ на американском Henry Hub на текущий год отражает устойчивый рост предложения на фоне наращивания объемов бурения, в том числе в Пермском бассейне. Кроме того, понижательное давление на стоимость оказывают ожидания относительно теплой зимы в Европе и США.
Аналитики Fitch также отметили нестабильность спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|2022г.
|2022г.
|2023г.
|2023г.
|2024г.
|2024г.
|2025г.
|2025г.
|2026г.
|2026г.
|долгоср.
|прогноз
|старый
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|старый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|100
|100
|85
|85
|65
|65
|53
|53
|53
|53
|53
|53
|нефть WTI
|95
|95
|81
|81
|62
|62
|50
|50
|50
|50
|50
|50
|природ.газ Henry Hub
|7
|6,75
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2,75
|2,75
|2,75
|2,75
|природ.газ TTF/NBP
|45
|38
|45
|40
|20
|20
|10
|10
|5
|5
|5
|5
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|70
|70
|45
|45
|35
|35
|45
|45
|48
|48
|48
|48
|нефть WTI
|67
|67
|42
|42
|32
|32
|42
|42
|45
|45
|45
|45
|природ.газ Henry Hub
|6,25
|6,25
|2,5
|2,5
|2
|2
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|природ.газ NBP
|30
|35
|15
|15
|7
|7
|4,5
|4,5
|4,5
|4,5
|4,5
|4,5
Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.