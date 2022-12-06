Fitch снизило прогноз цен на газ на 2022-2023 гг.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило краткосрочную оценку стоимости природного газа в Европе и США.

Это отражает сокращение спроса на газ в Европе, главным образом, из-за снижения промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы.

"Наши предположения в отношении цен на нефть остаются неизменными: мы по-прежнему ожидаем их снижения из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе", - сообщается в отчете агентства.

При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе ослабление геополитического давления приведет к дальнейшему уменьшению стоимости нефти.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году в Европейский союз не будет поступать российский газ. Европа будет больше зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей", - отмечают аналитики Fitch.

Тем не менее, теплая погода, снижение спроса в Европе и продолжающиеся объемные поставки СПГ в Европу привели к снижению спотовых цен по сравнению с их пиковыми значениями, несмотря на умеренный рост с началом зимы. Уровни использования газовых хранилищ в ЕС в настоящее время высоки и составляют 90-95%, что выше ожиданий агентства. Это должно помочь ослаблению давления на рынок в 2023 году.

"В связи с этим мы снизили наши краткосрочные предположения относительно европейских цен на газ, хотя они останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными", - говорится в сообщении.

Снижение прогноза цен на газ на американском Henry Hub на текущий год отражает устойчивый рост предложения на фоне наращивания объемов бурения, в том числе в Пермском бассейне. Кроме того, понижательное давление на стоимость оказывают ожидания относительно теплой зимы в Европе и США.

Аналитики Fitch также отметили нестабильность спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2022г. 2022г. 2023г. 2023г. 2024г. 2024г. 2025г. 2025г. 2026г. 2026г. долгоср. прогноз старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый Базовый сценарий нефть Brent 100 100 85 85 65 65 53 53 53 53 53 53 нефть WTI 95 95 81 81 62 62 50 50 50 50 50 50 природ.газ Henry Hub 7 6,75 5 5 4 4 3 3 2,75 2,75 2,75 2,75 природ.газ TTF/NBP 45 38 45 40 20 20 10 10 5 5 5 5 Стрессовый сценарий нефть Brent 70 70 45 45 35 35 45 45 48 48 48 48 нефть WTI 67 67 42 42 32 32 42 42 45 45 45 45 природ.газ Henry Hub 6,25 6,25 2,5 2,5 2 2 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 природ.газ NBP 30 35 15 15 7 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.