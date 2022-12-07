Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов близ Барселоны

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Два поезда столкнулись в районе города Монкада-и-Решак, расположенном недалеко от Барселоны, сообщают европейские СМИ.

По данным экстренных служб Каталонии, 70 человек пострадали.

Пока информации о причинах аварии не приводится. Полиция начала расследование.

К настоящему моменту все пассажиры эвакуированы из составов. Движение поездов по трем железнодорожным линиям осуществляется с задержками.