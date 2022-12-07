Число пострадавших в столкновении поездов близ Барселоны выросло до 155

Фото: Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В столкновении двух поездов в районе города Монкада-и-Решак, расположенном недалеко от Барселоны, пострадали как минимум 155 человек, сообщают европейские СМИ.

При этом серьезных травм никто не получил. Три человека были доставлены в больницы, однако у врачей нет опасений по поводу состояния этих пациентов. В свою очередь, пожарные отмечают, что никто из пассажиров не застрял под обломками.

Пока информации о причинах аварии не приводится. Полиция начала расследование.

К настоящему моменту все пассажиры эвакуированы из составов. Движение поездов по трем железнодорожным линиям осуществляется с задержками.