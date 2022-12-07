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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

ЕС профинансирует технологии нового поколения на 1,6 млрд евро в 2023 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) утвердила рабочую программу Европейского инновационного совета (EIC) на 2023 год.

"Программа открывает возможности финансирования на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году для ученых и новаторов, чтобы развивать прорывные технологии и создавать новые рынки", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

"Более полумиллиарда евро выделено на технологии следующего поколения в стратегических для Европы областях, включая хранение энергии, квантовые вычисления, полупроводники и продовольственную безопасность", - сказано в документе.

В частности, согласно коммюнике, поставлены задачи перед стартапами, малыми и средними предприятиями, чтобы "стать мировыми лидерами в стратегических областях технологий". Для этого будут выделены гранты и инвестиции в размере 525 млн евро.

Предусмотрена также новая схема улучшения притока инновационных талантов в стартапы в области deep tech (глубоких технологий) за счет стажировок перспективных исследователей.

Еврокомиссия ЕК
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