Правительство Германии намерено усилить защиту важнейшей инфраструктуры

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии впервые одобрили стратегию укрепления ключевой инфраструктуры на национальном уровне, передает в среду агентство Bloomberg.

"Мы воспринимаем очень серьезно нынешние угрозы и мы действуем", - сказала глава МВД Германии Нэнси Фезер.

В частности, правительство определит элементы инфраструктуры, требующие особой защиты, и установит обязательные стандарты безопасности, которые будут обязаны соблюдать соответствующие компании-операторы. Также речь может идти об усиленном финансировании для установки физических средств защиты вроде ограждений и о найме дополнительного персонала.

Bloomberg напоминает, что такое решение кабинет министров Германии принял после того, как в сентябре в результате подрыва произошла разгерметизация газопроводов - двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. Кроме того, 8 октябре в результате повреждения системы связи пришлось временно остановить железнодорожное движение в северной Германии. Позднее министр транспорта Фолькер Виссинг заявлял, что не может исключить причастность иностранного государства к этому инциденту.