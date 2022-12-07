ЕК одобрила госпомощь французской EDF в 50 млн евро для разработки малых ядерных реакторов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) дала разрешение на оказание государственной помощи крупнейшей энергогенерирующей компании Франции EDF для работ по созданию малых ядерных реакторов.

"Европейская комиссия в соответствии с правилами государственной помощи ЕС разрешила французскую госпомощь в размере 50 млн евро для поддержки проекта исследований и разработки малых ядерных реакторов", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в среду в Брюсселе.

В нем сообщается, что "целью помощи является получение новых знаний и разработка процессов относительно дизайна и концепции малых реакторов мощностью, в основном эквивалентной или менее 300 МВт в виде простой и модульной конструкции, позволяющей производить их в массовом порядке".

Помощь будет предоставлена в виде прямой субсидии компании EDF, уточняется в документе.