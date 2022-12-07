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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Самый дорогой стартап в Индии пытается согласовать пересмотр условий займа на $1,2 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Индийский провайдер онлайн-обучения Byju's хочет реструктуризировать долг в размере $1,2 млрд на фоне масштабных убытков и целей по сокращению расходов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Самый дорогой стартап в Индии, оценивающийся в $22 млрд, назначил консультанта для обсуждения изменений условий займа с кредиторами. Обсуждения по поводу наиболее гибких условий, включая увеличение срока выплаты, продолжаются, итоговое соглашение пока не достигнуто.

Byju's оказалась в числе стартапов, которые активно развивались за счет зарубежных инвестиций до тех пор, пока их рост не прекратился из-за масштабной потери денежных средств. Кредиторы стали опасаться, что компания не сможет погасить долги.

Трехмесячная ставка Libor подскочила более чем в 21 раз в текущем году, сделав выплату кредита более затратной для стартапа. Маржа по кредиту была увеличена на дополнительные 50 базисных пунктов в текущем году после того, как материнская компания Byju's, Think & Learn Pvt. не сумела получить рейтинг, сообщили источники.

Стартап, количество пользователей которого составляет 150 млн человек, столкнулся с многочисленными проблемами, включая давление со стороны регуляторов.

В октябре компания сообщила, что сократит 2,5 тыс. сотрудников, или около 5% персонала, а также снизит расходы на маркетинг и продажи, стремясь выйти на прибыльный уровень к марту. Компания также ведет переговоры по поводу первичного размещения своего бизнеса в сфере репетиторства Aakash Educational Services на $1 млрд.

Индия Byju's
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