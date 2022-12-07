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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Минобороны ФРГ подтвердило соглашение с Варшавой о размещении в Польше ЗРК Patriot

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Власти Польши приняли предложение Берлина разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на польской территории, передает в среду Handelsblatt со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Польское правительство после некоторых колебаний приняло предложение ФРГ развернуть в Польше зенитные ракетные комплексы. Достижение такого соглашения подтвердил в среду в Берлине представитель Минобороны ФРГ", - сообщает газета.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об обсуждении с немецкой стороной вопроса Patriot.

"После разговора с министром обороны Германии я был разочарован решением отказать в поддержке Украины. В то же время мы приступили к действиям, которые предусматривают размещение установок и их включение в нашу систему", - написал он в твиттере.

Ранее польская сторона выступила с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, были бы поставлены на Украину, однако Берлин от такой идеи отказался.

Германия Польша Patriot
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