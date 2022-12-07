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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Запасы нефти в США снизились на 5,19 млн баррелей за неделю

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,19 млн баррелей – до 413,9 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,32 млн баррелей и составили 219,09 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,16 млн баррелей, до 118,81 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3,42 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,47 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2,35 млн баррелей.

нефть США
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