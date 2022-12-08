В Тбилиси задержан гражданин Грузии, возглавлявший один из отрядов ИГИЛ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии задержали в Тбилисском международном аэропорту обвиняемого в участии в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) гражданина этой республики Цискара Тохосашвили.

В Службе сообщили, что Тохосашвили в 2015 году покинул Грузию и вступил в ряды ИГИЛ, в которой считался влиятельной фигурой. Он возглавлял один из отрядов и участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, имел активные связи с лидерами террористической организации.

Задержанному грозит в Грузии тюремное наказание от 10 до 17 лет лишения свободы.

В 2019 году младший брат Тохосашвили Цезарь Тохосашвили, также воевавший в рядах ИГИЛ, был задержан в Грузии и в настоящее время отбывает длительный тюремный срок в грузинской тюрьме.