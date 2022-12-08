Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит 12 декабря Россию и Иран

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать в Брюсселе в понедельник, 12 декабря, обсудит Россию в контексте специальной операции на Украине, а также вопросы, связанные с Ираном, сообщила в четверг пресс-служба совета.

Основной повестке заседания, которое пройдет под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и государств-участников программы "Восточное партнерство".

По разделу текущей международной политики главы МИД государств-членов ЕС будут проинформированы о ситуации в Молдавии, странах "южного соседства" Евросоюза, в Тунисе, а также о Европейском фонде мира. Они обменяются мнениями по теме прав человека.

Боррель выступит с сообщением об усилиях ЕС в рамках инициативы Global Gateway - европейской стратегии развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.