Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит 12 декабря Россию и Иран

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который будет заседать в Брюсселе в понедельник, 12 декабря, обсудит Россию в контексте специальной операции на Украине, а также вопросы, связанные с Ираном, сообщила в четверг пресс-служба совета.

Основной повестке заседания, которое пройдет под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и государств-участников программы "Восточное партнерство".

По разделу текущей международной политики главы МИД государств-членов ЕС будут проинформированы о ситуации в Молдавии, странах "южного соседства" Евросоюза, в Тунисе, а также о Европейском фонде мира. Они обменяются мнениями по теме прав человека.

Боррель выступит с сообщением об усилиях ЕС в рамках инициативы Global Gateway - европейской стратегии развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.

ЕС Россия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 8 декабря

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Президента Перу задержали по обвинению в попытке совершения госпереворота

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Депутаты отстранили президента Перу от власти после его объявления о роспуске парламента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });