Зафрахтованное продовольственной программой ООН судно доставит украинскую пшеницу в Сомали

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в четверг вышли три судна, в том числе зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"8 декабря три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 103 600 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Neva перевозит в Сомали 25 тыс. тонн пшеницы для оказания гумпомощи.

Судно Aeolian Vision (67,1 тыс. тонн кукурузы) направляется в Китай, а судно Fulmar S (11,5 тыс. тонн соевых бобов) - в Египет.

В СКЦ отметили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты направляются четыре сухогруза, которые 8 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 8 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 300 883 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1069 судов: 536 на прибытие в украинские порты и 533 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.