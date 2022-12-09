Путин в Бишкеке примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 декабря в Бишкеке примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), где будет обсуждаться формирование общего рынка газа, а также встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил помощник главы президента РФ Юрий Ушаков.

Как рассказал журналистам Ушаков в преддверие мероприятия, в саммите также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Пашинян, а также президент Кубы Мигель Диас-Канель (в формате видеообращения) и премьер Узбекистана Абдулла Арипов, представляющие государства-наблюдатели при ЕврАзЭс.

По словам Ушакова, участники саммита "оценят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕврАзЭс, обсудят вопросы функционирования и развития единого рынка услуг, продвижения и финансирования промышленных кооперационных проектов, формирования общего рынка газа".

Кроме того, будет принято решение о создании совета руководителей полномочных органов стран-членов в сфере энергетики и согласован новый порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Также Ушаков рассказал, что в Бишкеке ожидается утверждение Основных направлений международной деятельности ЕврАзЭс на 2023 год, принятие решения о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Союзом и ОАЭ.

"Будет одобрен целый пакет документов, в том числе, касающихся практических аспектов функционирования ЕврАзЭс и его органов. В частности, как это делается в конце года, будет согласован бюджет Союза на 2023 год, определен размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕврАзЭс. Также будет принято решение о награждении медалью за вклад в развитие ЕврАзЭс. Список уже согласован, там 134 человека от всех стран-участниц", - добавил он.

Ушаков заявил, что Путин выступит как на заседаниях как в узком, так и в расширенном форматах.

"Владимир Путин в своем выступлении поделится видением нынешнего этапа интеграции и актуальных задач на пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза, а также обозначит приоритеты российского председательства в 2023 году", - пояснил он.

Ушаков отметил, что полный перечень приоритетов российского председательства, которое начинается 1 января 2023 года, будет направлен главам стран-членов Союза в начале года, а затем его опубликуют на сайте Кремля.

"В предварительном плане в число приоритетов российского председательства входят актуализация стратегических ориентиров развития ЕврАзЭс, укрепление технологического суверенитета, широкое внедрение информационных технологий в различных областях, наращивание инвестиционного сотрудничества, повышение гарантий защиты прав инвесторов. Предполагается дополнить интеграционную повестку гуманитарными вопросами. То есть, мы предложим активизировать научные, образовательные, молодежные обмены. Отдельное внимание будет уделено налаживанию тесного взаимодействия ЕврАзЭс с другими странами и интеграционными объединениями", - рассказал он.

"У нас запланирована одна двусторонка. Это - беседа с премьер-министром Армении Пашиняном", - также сказал Ушаков.