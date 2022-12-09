Фондовые индексы США завершили торги ростом

S&P 500 прервал пятидневное падение

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

Неделей ранее этот показатель составлял 226 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось прежде.

"Интересно, что заявки вновь начали слабо расти, однако это вряд ли серьезно меняет ситуацию на рынке труда", - отмечает аналитик Morgan Stanley Майк Ловенгарт, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В пятницу министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления. Консенсус-прогноз экспертов предполагает замедление темпов роста цен производителей в ноябре до 7,2% в годовом выражении по сравнению с 8% в октябре, по данным Trading Economics.

"Инвесторы получат много статданных в ближайшие дни, чтобы перед заседанием ФРС 13-14 декабря иметь более четкую картину того, как идет борьба с инфляцией, - говорит эксперт. - Трейдеры в основном ждут, что американский ЦБ начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить "мягкую посадку" экономике, остается вопросом".

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг стали акции Nike Corp. (+2,8%), Cisco Systems Inc. (+1,7%), Boeing Co. (+1,5%), Apple Inc. (+1,4%) и Microsoft Corp. (+1,3%).

Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 0,7%. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала план развития на период до конца 2027 года, предусматривающий сохранение ежегодных капиталовложений на уровне $20-25 млрд и повышение инвестиций в инициативы по снижению выбросов до $17 млрд.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до $50 млрд с $30 млрд, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

Стоимость бумаг Ciena Corp. взлетела на 20% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за четвертый финквартал. Выручка поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей уменьшилась на 7% - до $971 млн при консенсус-прогнозе экспертов в $850 млн.

Цена акций GameStop Corp. поднялась на 11%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в третьем финансовом квартале сократила чистый убыток более чем на 10%, впрочем скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

Главный исполнительный директор компании Мэтт Ферлонг заявил в ходе телефонной конференции после публикации отчетности, что GameStop нацелена на достижение прибыльности в ближайшей перспективе и долгосрочный рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг поднялся на 183,56 пункта (0,55%) и составил 33781,48 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 29,59 пункта (0,75%) - до 3963,51 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 123,45 пункта (1,13%) и составил 11082 пункта.