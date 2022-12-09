Токаев призвал отменить все барьеры для транзита грузов в ЕАЭС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым ликвидировать все ограничения на грузы, проходящие транзитом через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещения, квотирования и задержания казахстанских, и не только, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. И самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции", - считает президент.

Он также призвал "ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок": "Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы".

Ранее в этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что принято решение запустить пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

"В настоящее время завершается тестирование проекта и планируется начать проведение пилота по использованию навигационных пломб не только в отношении импортируемых товаров из третьих стран, но и в отношении товаров, перемещаемых во взаимной торговле", - отметил он и выразил уверенность в том, что использование подобных инструментов и механизмов снимет озабоченности государственных органов стран ЕАЭС по вопросам нелегального товарооборота при осуществлении взаимной и внешней торговли.