Три человека пострадали при пожаре в люксовом отеле в Стамбуле

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Стамбуле произошел пожар в люксовом отеле, расположенном близ одного из османских дворцов, трое рабочих пострадали: они отравились угарным газом, сообщает в пятницу Associated Press.

Возгорание произошло на четвертом этаже пятизвездочного отеля Ciragan Palace Kempinski в части, в которой проходил ремонт. Произошло задымление, в результате которого и пострадали рабочие.

Работники и гости отеля были эвакуированы, пожарные взяли пламя под контроль. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Гостиница находится близ дворцового комплекса Йылдыз-сарай, недалеко от Босфора, Этот дворец пострадал во время пожара в 1910 году. В начале 1990-х годов он был отреставрирован и на территории, прилегающей к нему, было построено современное здание отеля.