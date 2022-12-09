ООН сообщила о согласии Минска на транзит украинского зерна без предварительных условий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия без предварительных условий согласилась на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов. Об этом сообщает пресс-служба ООН в пятницу по итогам встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с заместителем министра иностранных дел Белоруссии Юрием Амбразевичем.

"Генеральный секретарь принял сегодня заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь г-на Юрия Амбразевича. Заместитель министра иностранных дел сообщил генеральному секретарю, что Беларусь без предварительных условий согласится на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов", - говорится в сообщении.

"Заместитель министра иностранных дел повторил просьбы своего правительства о возможности экспорта собственных удобрений, которые в настоящее время подпадают под действие санкций", - добавили там.