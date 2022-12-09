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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Три судна доставят продовольствие из Украины в Турцию и Болгарию

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Украинские порты в пятницу покинули три судна с кукурузой и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"9 декабря три судна вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 54 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два судна - Akson Serin (44 350 тонн кукурузы) и Lara S (5 750 тонн подсолнечного масла) - направляются в Турцию. Сухогруз Gudena доставит в Болгарию 3,9 тыс. тонн подсолнечного масла.

В СКЦ добавили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты из Турции направляются два сухогруза Cyclades и Halim M, которые 9 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 9 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 350 983 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1074 судов: 539 на прибытие в украинские порты и 535 - на выход из них", - отметили в СКЦ.

Украина
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