Главы МИД стран ЕС подтвердят поддержку коллегам по "Восточному партнерству"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД стран Евросоюза с коллегами по "Восточному партнерству" "на полях" Совета ЕС по иностранным делам в понедельник позволит рассмотреть, как это партнерство сможет ответить на вызовы стабильности и энергоснабжения, заявил в пятницу в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"У этой встречи три цели. Во-первых, напомнить поддержку ЕС региону и обязательство пересмотреть политику партнерства", - сообщил он, информируя журналистов на условии анонимности о повестке Совета ЕС, которому 12 декабря будет предшествовать неформальный завтрак с восточными партнерами.

"Вторая цель - стратегическая ориентация на последующий вклад партнерства в мир и стабильность в регионе", - продолжил источник.

В-третьих, отметил он, "это будет возможность для министров обсудить последствия событий на Украине для "Восточного партнерства" в целом".

"Восточное партнерство", по определению Европейской внешнеполитической службы, - это программная инициатива, реализация которой началась в 2009 году и которая направлена на углубление и укрепление отношений между Европейским союзом, его государствами-членами и шестью странами-соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.