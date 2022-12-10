Сильное землетрясение произошло у побережья Чили

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана у побережья Чили в 120 км западнее города Сан-Антонио, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение, зафиксированное в 10:26 по Москве в субботу, оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,5. По расчетам американских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 44 км к западу от Сан-Антонио, очаг находился на глубине 27,6 км.