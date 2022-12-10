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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Замглавы МИД РФ Вершинин посетил Совместный координационный центр в Стамбуле

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в рамках пребывания в Стамбуле 9-10 декабря посетил Совместный координационный центр (СКЦ), обеспечивающий практическую работу по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия морским путем, сообщил МИД РФ.

"В ходе визита состоялись раздельные встречи с турецкой и ооновской делегациями, а также совместное заседание представителей России, Турции и ООН. Вершинин принял участие в плановой инспекции сухогруза "СРТ DIMITRIOS S", вывозящего из порта Южный 65 тысяч тонн зерна в Испанию в рамках инициативы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В центре обсуждения находились вопросы выполнения "черноморской инициативы" как части Стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля. С российской стороны подчеркивалась важность четкого соблюдения согласованных правил работы СКЦ на основе принципа консенсуса, недопустимость злоупотреблений морским гуманитарным коридором, в том числе его использования в военных целях", - сказано в сообщении.

Была отмечена необходимость тщательного, качественного проведения проверок в установленном порядке для предотвращения нарушений и обеспечения безопасного судоходства, добавили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Вершинин
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