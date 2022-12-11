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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики из Марокко в процессе празднования победы марокканской сборной по футболу над соперниками из Португалии на чемпионате мира устроили стычки с полицией в Брюсселе.

Несмотря на попытки представителей марокканского сообщества в Бельгии удержать настроение футбольных фанатов под контролем и не дать вылиться в новые погромы, каковыми были отмечены предыдущие победы "атласских львов", полиции в конечном счете пришлось применять слезоточивый газ против пытавшихся атаковать стражей порядка хулиганов.

Бельгийские СМИ отмечают ущерб, причиненный болельщиками в разных местах столицы. Группы молодежи кидали в полицейских камни и бутылки. Полиция сообщила вечером в субботу о десятке административных арестов. Несколько станций брюссельского метро были закрыты из предосторожности.

Болельщики команды Марокко отмечали ее победу в Антверпене, Генте, Кортрейке, из-за этого пришлось перекрыть ряд дорог.

Несколько инцидентов, устроенных болельщиками марокканского происхождения, были отмечены в соседних Нидерландах, где в некоторых городах на улицах также собрались тысячи людей, чтобы отметить победу сборной Марокко. Полицией были произведены задержания в Роттердаме и в Амстердаме.

Бельгия Брюссель
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