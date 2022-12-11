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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Делегация США посетит КНР, Южную Корею и Японию в декабре

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк и старший директор по вопросам Китая в американском Совете национальной безопасности Лора Розенбергер с 11 по 14 декабря совершат визит в Китай, Южную Корею и Японию для обсуждения двусторонних вопросов и сотрудничества, сообщил госдеп.

"Критенбринк и Розенбергер с 11 по 14 декабря посетят КНР, Южную Корею и Японию. В ходе визита в КНР они продолжат работу по ответственному регулированию конкуренции между нашими двумя странами и исследуют потенциальные области сотрудничества", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, чиновники администрации США начнут подготовку к визиту в Китай главы Госдепа Энтони Блинкена, который намечен на 2023 год.

"В Южной Корее и Японии они подведут консультации по ряду региональных и двусторонних вопросов", - отмечается в документе.

США Китай Япония Южная Корея
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