Российский посол в Великобритании считает, что разрыв дипотношений не в интересах Москвы и Лондона

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Посол РФ в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не соответствует интересах обоих государств.

"Разрыв дипотношений - самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших", - сказал Келин в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По словам дипломата, "отношения Москвы и Лондона, несомненно, находятся на очень низком уровне".

"Они начали ухудшаться у нас с 2018 года - после дела Скрипалей. Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях - в гуманитарных и экономических, - то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических", - отметил Келин.