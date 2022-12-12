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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Расходы мировых правительств на ИТ вырастут на 6,8% в 2023 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Расходы мировых правительств на информационные технологии в 2023 году вырастут на 6,8% и составят $589 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

"Правительственные организации продолжают модернизировать устаревшую ИТ-инфраструктуру и инвестировать в инициативы, повышающие доступность цифровых услуг, поскольку население хочет получить такой же уровень сервиса, как и в частном секторе", - отметил старший аналитик Gartner Дэниэл Снайдер.

Рост расходов ожидается во всех категориях, кроме категории "устройства", так как пользователи по-прежнему активно пользуются устройствами, закупленными в начале пандемии коронавируса.

Наиболее значительное увеличение расходов, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - сразу на 12,5%. Затраты на ИТ-услуги могут повыситься на 7,9%.

Мировые расходы на ИТ (млрд долларов США):

Расходы в 2022г Изм. в 2022г Расходы в 2023г Изм. в 2023г
ЦОД 25,042 8,4% 25,156 0,5%
Устройства 34,794 -7,3% 34,667 -0,4%
Внутренние услуги 67,119 -2,0% 68,602 2,2%
ИТ-услуги 193,925 4,5% 209,261 7,9%
ПО 162,803 9,3% 183,103 12,5%
Услуги связи 67,775 -5,5% 68,209 0,6%
Всего 551,458 3,0% 588,998 6,8%

Gartner
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