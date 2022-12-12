Расходы мировых правительств на ИТ вырастут на 6,8% в 2023 году
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Расходы мировых правительств на информационные технологии в 2023 году вырастут на 6,8% и составят $589 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.
"Правительственные организации продолжают модернизировать устаревшую ИТ-инфраструктуру и инвестировать в инициативы, повышающие доступность цифровых услуг, поскольку население хочет получить такой же уровень сервиса, как и в частном секторе", - отметил старший аналитик Gartner Дэниэл Снайдер.
Рост расходов ожидается во всех категориях, кроме категории "устройства", так как пользователи по-прежнему активно пользуются устройствами, закупленными в начале пандемии коронавируса.
Наиболее значительное увеличение расходов, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - сразу на 12,5%. Затраты на ИТ-услуги могут повыситься на 7,9%.
Мировые расходы на ИТ (млрд долларов США):
|Расходы в 2022г
|Изм. в 2022г
|Расходы в 2023г
|Изм. в 2023г
|ЦОД
|25,042
|8,4%
|25,156
|0,5%
|Устройства
|34,794
|-7,3%
|34,667
|-0,4%
|Внутренние услуги
|67,119
|-2,0%
|68,602
|2,2%
|ИТ-услуги
|193,925
|4,5%
|209,261
|7,9%
|ПО
|162,803
|9,3%
|183,103
|12,5%
|Услуги связи
|67,775
|-5,5%
|68,209
|0,6%
|Всего
|551,458
|3,0%
|588,998
|6,8%