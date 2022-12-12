Расходы мировых правительств на ИТ вырастут на 6,8% в 2023 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Расходы мировых правительств на информационные технологии в 2023 году вырастут на 6,8% и составят $589 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.

"Правительственные организации продолжают модернизировать устаревшую ИТ-инфраструктуру и инвестировать в инициативы, повышающие доступность цифровых услуг, поскольку население хочет получить такой же уровень сервиса, как и в частном секторе", - отметил старший аналитик Gartner Дэниэл Снайдер.

Рост расходов ожидается во всех категориях, кроме категории "устройства", так как пользователи по-прежнему активно пользуются устройствами, закупленными в начале пандемии коронавируса.

Наиболее значительное увеличение расходов, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - сразу на 12,5%. Затраты на ИТ-услуги могут повыситься на 7,9%.

Мировые расходы на ИТ (млрд долларов США):