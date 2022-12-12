Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проекты по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"В развитие беседы Путина и Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье", - говорится в сообщении.