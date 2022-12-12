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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова
Режиссер Никита Михалков
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ЕС может включить в санкционные списки телеведущего Бориса Корчевникова, блогера Дмитрия Пучкова, кинорежиссера Никиту Михалкова, сообщает близкий ЕС информационный портал EUObserver со ссылкой на черновой вариант документа.

"Новый черновой вариант санкционного списка, в котором фигурируют 144 физлица, включает популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсверидзе (Лепса), а также Дмитрия Пучкова, Никиту Михалкова и Сергея Михеева", - пишет портал.

ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Также Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран блока заявил, что девятый пакет санкций ЕС против РФ все еще находится в стадии согласования, успеха, вероятно, удастся добиться позже в понедельник или во вторник.

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести очередной пакет санкций против России. В рамках новых мер ЕК хотела бы включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов.

Кроме того, ЕК хотела бы введения новых мер в сфере экономики, в частности, направленных на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

ЕС
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