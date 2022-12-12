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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Британские власти ввели повышенный уровень опасности из-за холодов и снегопадов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На юго-востоке Великобритании ввели повышенный уровень опасности из-за низких температур и снегопадов, сообщают британские СМИ.

Подобные погодные условия привели к серьезным транспортным проблемам, в понедельник наблюдались перебои в движении поездов, из-за тумана и обледенения взлетной полосы отменили ряд авиарейсов. На дорогах образовались пробки и аварии, в том числе на трассе М25, расположенной вокруг Лондона.

По данным издания The Guardian, британцы на фоне холодов и роста цен на энергоресурсы скупили грелки в магазинах, в частности в Лондоне и Манчестере. Сеть универмагов John Lewis сообщила, что спрос на грелки в этом году в шесть раз выше, чем в прошлом.

При этом, британские метеорологические службы отмечают, что холодная температура сохранится на протяжении всей недели.

В последние дни температура в некоторых районах Англии опускалась до минус 10 градусов по Цельсию, а в Шотландии до минут 15 градусов.

Великобритания Лондон Манчестер
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