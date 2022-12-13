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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Байден намерен посетить ряд стран Африки в следующем году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в следующем году планирует совершить поездку по нескольким странам Африки, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, о своих планах президент США намерен объявить на саммите США-Африка на этой неделе.

Администрация Байдена надеется, что объявление о президентском визите в страны Африки послужит четким сигналом о том, что США серьезно настроены на укрепление связей с континентом, отмечает портал.

Байден подчеркнет, что США поддерживают членство Африки в Совете Безопасности ООН, говорится в статье.

Кроме того, по словам собеседников портала, президент США заявит, что хочет, чтобы Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена.

В то же время, как заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, в ходе саммита Байден объявит о ряде инициатив на сумму $55 млрд в поддержку стран континента в течение следующих трех лет.

США Джо Байден Африка
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