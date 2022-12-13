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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В ЕС достигли консенсуса по предоставлению Боснии статуса кандидата на присоединение к союзу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В ЕС достигли консенсуса по вопросу о предоставлении Боснии и Герцеговине (БиГ) статуса страны-кандидата на вступление в союз.

"Сегодня у нас есть консенсус относительно предоставления БиГ статуса страны-кандидата на членство. Решение будет необходимо принять в четверг на встрече лидеров ЕС", - приводит телеканал RTRS слова государственного секретаря Франции по европейским вопросам Лоранс Бун.

По ее словам, "это еще одно доказательство того, что реформа, предложенная Францией, работает".

RTRS напоминает, что в 2019 году Париж предложил новую методологию ведения переговоров со странами, претендующими на членство в ЕС.

ЕС Босния и Герцеговина
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