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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Американцы назвали работу правительства и инфляцию главными проблемами США в 2022 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Граждане США назвали главной проблемой уходящего года для их страны неудовлетворительную, по их мнению, работу американского руководства, свидетельствуют данные опроса Gallup.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса, 19% опрошенных заявили, что самая важная проблема для США - это правительство. Еще 16% сочли таким вызовом инфляцию и рост цен, 12% больше всего обеспокоены состоянием экономики в целом.

В топ-10 главных проблем, по мнению американцев, также вошли иммиграция, цены на бензин, преступность и бедность.

При этом в США уменьшилась доля тех, кто считает главной проблемой 2022 года спецоперацию России на Украине. Около 1% респондентов полагают, что это самая важная проблема для США. В марте этого года этот показатель составлял 9%.

Опрос проводился в ноябре и начале декабря 2022 года. В нем приняли участие около 1 тыс. человек. Исследование также учитывает средние данные опросов за последний год.

США
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