РФ планирует поставить Индии десять ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает возможность поставки Индии около десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год, сообщил статс-секретарь госкорпорации Валерий Шерин.

"Предполагается, что в период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около 10 ракетных двигателей РД-191 производства НПО "Энергомаш", - сказал Шерин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, поставка двигателей Индии позволит загрузить НПО "Энергомаш" заказами, а также привлечет существенные внебюджетные источники финансирования.

В июле 2019 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ, заявлял, что Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели для национальной космической программы.

РД-191 – российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный для ракет-носителей семейства "Ангара". Модернизированная версия двигателя РД-191М создается в рамках опытно-конструкторской работы "Амур".

3 марта бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он сообщил, что "Роскосмос" прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки – порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5.

Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.