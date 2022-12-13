Парламент ЮАР проголосовал против импичмента президенту Рамафосе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Парламент ЮАР не стал объявлять импичмент президенту страны Сирилу Рамафосе, которого обвинили в финансовых нарушениях, сообщает во вторник Associated Press.

Среди 490 членов парламента 214 депутатов проголосовали против импичмента, тогда как 148 проголосовали "за". Члены правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) занимают 230 мест в парламенте – и партия в большинстве своем поддержала Рамафосу, благодаря чему не удалось набрать необходимых для старта процесса импичмента двух третей голосов.

Рамафосе попытались объявить импичмент в связи с докладом, в котором сообщалось, что президент скрыл кражу $4 млн наличными со своего ранчо "Пала-Пала" в провинции Лимпопо в 2020 году, чтобы избежать вопросов полиции о том, как он получил иностранную валюту и почему не задекларировал ее в соответствующих органах. Сам Рамафоса признал, что деньги действительно были украдены, однако не $4 млн, а $580 тыс., которые были спрятаны в диване. Президент заявил, что получил эти деньги от продажи буйволов.

В ЮАР действуют строгие правила относительно хранения иностранной валюты. Она должна быть депонирована у авторизованного дилера, такого как банк, в течение 30 дней. Согласно представленной в докладе информации, президент нарушил это правило.