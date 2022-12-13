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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская авиабаза Уайтмен в штате Миссури будет закрыта, по меньшей мере, до 16 декабря для вылетов и посадок самолетов после недавней аварии стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщило издание The War Zone, ссылаясь на представителя 509-го бомбардировочного крыла ВВС США

Авиабаза располагает единственной взлетно-посадочной полосой длиной примерно 3,8 км. В минувшую субботу на нее из-за возникших на борту в ходе планового полета неполадок совершил аварийную посадку стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие.

При посадке он получил повреждения и загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Экипаж не пострадал.

"Взлетно-посадочная полоса авиабазы Уайтман закрыта", - сообщил изданию представитель 509-го бомбардировочного крыла.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

Как указывает издание, с учетом небольшого количества этих самолетов, чуть более половины из которых находятся в полной боевой готовности, любое повреждение одного из них является серьезным инцидентом.

В сентябре 2021 года бомбардировщик B-2 упал на левое крыло после того, как его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. Он был направлен для капитального ремонта на 42-й авиазавод в Палмдейл, Калифорния, лишь спустя год после пребывания на авиабазе Уайтмен.

США Миссури B-2 Spirit
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