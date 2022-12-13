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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" вновь вышел на патрулирование в Адриатику

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, вновь вышла на патрулирование к западу от Балкан в район Адриатики, следует из данных Военно-морского института США.

В конце ноября после нахождения в Адриатике и Ионическом море авианосец заходил в итальянский порт Неаполь. Затем некоторое время в начале декабря он проводил операции в Тирренском море.

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, курсирует вблизи Балкан уже несколько месяцев.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Он сменил авианосец USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала года.

США Адриатика
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