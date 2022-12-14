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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

США разместили на востоке Греции ударно-разведывательные беспилотники MQ-9

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - США разместили ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 на расположенной на востоке Греции авиабазе "Ларисса" после модернизации этого военного объекта, сообщает Defense news.

"База ВВС "Ларисса" расположена в стратегической точке, легко позволяя MQ-9 оказывать поддержку на восточном и южном флангах НАТО (...) развертывание БПЛА имеет сдерживающий эффект и помогает избегать конфликта с Россией", - заявил представитель штаба ВВС США в Европе и Африке.

Официальные лица не стали называть количество MQ-9 на базе, однако по данным местных СМИ, речь может идти о восьми аппаратах.

Размещение БПЛА стало возможным благодаря поправкам, внесенным в соглашение США и Греции от 1990 года о взаимном оборонном сотрудничестве. Обновленное в 2021 году соглашение разрешает США использовать в Греции базы "Ларисса" и "Стефановикейо" для различных целей, включая помощь в морском патрулировании и воздушной разведке, переброска грузов по воздуху и заправка топливом.

США Греция MQ-9
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