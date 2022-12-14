Совет ЕЭК продлил упрощенный режим подтверждения страны происхождения для спецтехники

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в среду продлил до 30 июня 2023 года действие нормы, позволяющей включать специальную технику в Евразийский реестр промышленных товаров на основе сертификата СТ-1 (включение в реестр позволяет принимать участие в госзакупках в странах Евразийского экономического союза).

Как сообщила на брифинге в среду помощник председателя ЕЭК Ия Малкина, также до конца 2023 года продлена возможность подтверждать страну происхождения по сертификату СТ-1 для троллейбусов, до конца 2024 года – для товаров легкой промышленности и бумаги.

Она не уточнила конкретные виды техники, на которые будет распространяться решение. Ранее ЕЭК публиковала проект решения Совета ЕЭК о внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров для целей государственных (муниципальных) закупок. В нем предлагалось продлить до середины следующего года возможность подтверждать соответствие происхождения товаров с помощью сертификата СТ-1 в отношении автолесовозов; транспортных средств для обслуживания нефтяных и газовых скважин, для аварийных и спасательных служб, а также полиции; контейнеров; подъемных машин; отвалов бульдозеров; радиаторов и двухколесных велосипедов.

Сейчас временное применение формы СТ-1 (предусмотрено соглашением СНГ и действует до утверждения странами ЕАЭС требований к производству отдельных видов товаров) в отношении этих товарных позиций предусмотрено до конца 2022 года.