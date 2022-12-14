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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Авиакомпании РФ и Белоруссии смогут выполнять рейсы между странами по схеме "треугольник"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ и Белоруссии смогут выполнять пассажирские рейсы между двумя странами по схеме "треугольник". К такой договоренности пришли профильные ведомства государств, следует из материалов на сайте Росавиации.

"Снять ограничения на выполнение назначенными авиапредприятиями каждой из сторон полетов по схеме "треугольник" при выполнении полетов между странами", - говорится в протоколе по итогам консультаций ведомств.

Полеты по схеме "треугольник" в данном случае означают возможность авиакомпании одной страны совершать рейсы не только в другую страну, но и внутри нее. К примеру, "Белавиа" сможет летать как по маршруту Минск-Москва, так и Минск - Москва - Самара - Минск.

Как сообщалось, ранее РФ и Белоруссия планировали обсудить снятие ограничений по частоте рейсов Москва-Минск. С такой инициативой выступал российский Минтранс. Однако белорусское министерство транспорта предлагало придерживаться договоренностей по частотам, достигнутых в феврале 2019 года - 63 рейса в неделю для назначенных перевозчиков каждой стороны.

Согласно итоговому протоколу, ограничения сняты не были - в текущем зимнем сезоне IATA (действует с ноября по апрель) авиакомпании двух стран будут придерживаться договоренностей о 63 рейсах в неделю. При этом для рейсов по схеме "треугольник" плечо Минск-Москва (и наоборот) будет считаться как 0,5 частоты.

Сейчас прямые рейсы между Москвой и Минском выполняют "Аэрофлот", "Победа" и "Белавиа".

Белоруссия Росавиация
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