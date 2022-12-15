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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пилотный проект по вакцинации против гепатита В запущен в Киргизии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Киргизии стартовал пилотный проект по вакцинации взрослого населения против гепатита B, проект реализуется при поддержке правительства РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Киргизской Республике при поддержке правительства Российской Федерации стартовал пилотный проект по вакцинации взрослого населения против гепатита B. Проект реализуется в рамках программы технической помощи, реализуемой Роспотребнадзором совместно с Минздравом Киргизии, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект был создан Роспотребнадзором с учетом успешного опыта борьбы с гепатитом B в России, так в 2021 году показатель заболеваемости острым гепатитом В в России достиг самого низкого за все годы наблюдения уровня - 0,31 на 100 тысяч населения. Это в 135 раз ниже показателя 2000 года. С 2000 года в России против гепатита В было привито более 100 млн. детей, подростков и взрослых. В 2021 году вакцинировано - более 2,2 млн. человек, в том числе - 1,4 млн. детей.

Пилотный проект, как отметили в ведомстве, позволит отработать механизмы и алгоритмы массовой иммунизации населения, включая работу пунктов вакцинации в первичной сети оказания медицинской помощи, на предприятиях и в мобильных клиниках.

"Общедоступная бесплатная вакцинация от гепатита В в сочетании с всеобщей иммунизацией при рождении приведет к существенному снижению распространения инфекции в Киргизии. Это поможет снизить заболеваемость хроническим гепатитом, циррозом печени и гепатоцеллюральным раком и смертность от этих заболеваний, и в конечном итоге уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и положительно скажется на экономическом развитии страны", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что Киргизская Республика относится к странам с высоким уровнем заболеваемости вирусными гепатитами различной этиологии. До сих пор там не проводилось массовой вакцинации взрослого населения от гепатита В, иммунизация проводилась только среди медработников и представителей групп риска.

Киргизия Роспотребнадзор
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