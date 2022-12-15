Болельщики футбольной сборной Франции празднуют по всей стране выход команды в финал

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики футбольной сборной Франции, победившей в среду команду Марокко на чемпионате мира, по всей стране празднуют выход французов в финал, сообщают СМИ.

Праздничная атмосфера царит в Париже на Елисейских полях, где раздаются клаксоны автомобилей, распевают песни болельщики и вспыхивают разноцветные дымовые фаеры, отмечает в ночь на четверг портал газеты "Фигаро".

На площади Республики несколько сотен болельщиков, выйдя из баров после просмотра матча, запускают пиротехнику среди автотранспорта, мешая проезду, однако издание уточняет, что обстановка царит скорее доброжелательная.

Тысячи болельщиков ликуют в Нанте, Бордо, Тулузе, Марселе, Страсбурге, передают корреспонденты с мест.

Сообщается об обострении обстановки в Ницце, где выяснение отношений между фанатами команд Марокко и Франции вылилось в то, что люди с закрытыми лицами стали гоняться за марокканскими болельщиками. Некоторая напряженность отмечена также в Лионе.

Власти, заранее готовившиеся к сценариям, не исключавшим серьезных беспорядков, какие уже устраивались болельщиками марокканской сборной после ее предыдущих игр, не теряют бдительности: в преддверии матча министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил в Национальном собрании, что в эту ночь будут задействованы 10 тыс. полицейских и жандармов. Из них 5 тыс. в Парижском регионе, и особенно в квартале Елисейских полей, и еще 5 тыс. - за пределами региона.

В то же время в Брюсселе вновь возникли столкновения в центре города марокканских болельщиков с полицией, в которую полетели петарды и пиротехника, бунтующая молодежь поджигала мусор. Полицейским для разгона хулиганов пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

Правоохранители приступили к первым арестам, сообщают бельгийские СМИ.